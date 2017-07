Verhaegh trekt Augsburg-deur mogelijk achter zich dicht

19:14 – Er komt mogelijk een einde aan het lange huwelijk van Paul Verhaegh en FC Augsburg. De 33-jarige Nederlander is niet met de club mee op trainingskamp naar Engeland, omdat hij met een transfer bezig is. Dat bevestigt algemeen directeur Stefan Reuter.



Verhaegh heeft al zeven seizoenen bij Augsburg achter de rug en staat nu voor een vertrek. "De kans op een transfer is vijftig procent", bevestigt de beleidsbepaler in Augsburger Allgemeine. "We zijn nu in gesprek met elkaar en kijken wat de beste oplossing is. Hij heeft een interessante aanbieding gekregen, maar we hebben nog geen beslissing genomen. Dat gaat op korte termijn wel gebeuren."



De drievoudig international, tevens aanvoerder van de ploeg, werd door Augsburg in 2010 weggekaapt bij Vitesse.