Larsson woensdag 'gewoon' weer op de training Heerenveen

1 augustus 2017 – Sam Larsson zal woensdag gewoon weer aanschuiven op de training van sc Heerenveen. De Zweed liet afgelopen weekend het trainingskamp van de club in Oostenrijk aan zich voorbij gaan vanwege een naderende transfer naar Celta de Vigo.



"Iedereen weet waarom Sam niet mee was naar Oostenrijk", zo bevestigde technisch manager Gerry Hamstra nog tegenover de Leeuwarder Courant. De vleugelaanvaller werkte daarom de voorbije dagen alleen een trainingsprogramma af in Friesland, terwijl de rest in Wenen zat. Nu zal hij dus toch weer aansluiten totdat de overstap in kannen en kruiken is.



Volgens verschillende Spaanse media heeft Larsson persoonlijk allang een akkoord bereikt met Celta, dat volgens de geruchten zeven miljoen euro wil neerleggen. Het zou een flinke winst zijn voor Heerenveen dat drie jaar terug anderhalf miljoen betaalde aan IFK Göteborg.