Pasalic verlengt contract bij Chelsea en gaat naar Moskou

18:02 – Mario Pasalic heeft zijn contract bij Chelsea met vier jaar verlengd, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder is komend seizoen echter niet in de Premier League te bewonderen. Hij vertrekt op huurbasis naar Spartak Moskou.



Pasalic speelt al sinds 2014 bij Chelsea, maar werd de afgelopen seizoenen steeds verhuurd. Eerst aan AS Monaco en vorig seizoen kwam hij uit voor AC Milan. Ook dit jaar acht Chelsea hem nog niet klaar voor een plek bij de selectie waardoor de Kroaat wordt uitgeleend aan Spartak Moskou.



Bij AC Milan kwam Pasalic afgelopen seizoen tot 24 competitieduels. Daarin wist de middenvelder vijf keer te scoren. Bij Spartak Moskou zal Pasalic voor het eerst Champions Leaguevoetbal gaan spelen. Als kampioen van Rusland is Spartak namelijk direct geplaatst voor de groepsfase.