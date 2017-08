Sunderland verwacht dat Ruiter snel contract tekent

19:32 – De transfer van Robbin Ruiter naar Sunderland komt steeds dichterbij. De club meldt via de officiële website dat de doelman woensdagavond een medische keuring zal ondergaan. Manager Simon Grayson verwacht in ieder geval dat de deal snel wordt afgerond.



Ruiter trainde in het voorseizoen mee met Sunderland in de hoop zo een contract af te kunnen dwingen bij de club uit het Championship. Grayson liet al eerder weten onder de indruk te zijn van Ruiter en zegt op de persconferentie van Sunderland dat hij verwacht dat de doelman snel zal tekenen. "Hij ondergaat vanavond nog een medische keuring. We hopen dat alles vandaag nog afgerond kan worden en dat hij snel speler van deze club is."



"Hij heeft indruk gemaakt in het voorseizoen en is daarna teruggekeerd naar Nederland om nog wat zaken te regelen. We zijn nu heel dicht bij het afronden van de deal", vervolgt Grayson, die niet verwacht dat Ruiter al tijdens de eerste competitiewedstrijd in actie kan komen. "Dat is waarschijnlijk een beetje te snel. Hij heeft tien dagen geleden voor het laatst getraind. Maar het belangrijkste is dat we hem binnen kunnen halen."