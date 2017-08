Wat kunnen we verwachten van het 'Nederlandse' Lyon?

12:40 – De Franse Ligue 1 is dit weekend de eerste grote competitie die begint. Om meerdere redenen is deze extra interessant. Natuurlijk vanwege Neymar, die deze week de sensationele transfer van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain afrondde. Maar ook door Olympique Lyon, dat het seizoen begint met een behoorlijk Eredivisie-gehalte. Memphis Depay en Kenny Tete vormen de Nederlandse enclave bij OL, Bertrand Traoré speelde lange tijd in Nederland.





Regerend kampioen AS Monaco opende het seizoen gisteren (vrijdag) met een benauwde zege op Toulouse (3-2). Lyon speelt vandaag in eigen huis tegen promovendus Strasbourg. Het Lyon waarvan Ajax nog niet zolang geleden won in de halve finale van de Europa League, is behoorlijk veranderd. Alexandre Lacazette (Arsenal), Corentin Tolisso (Bayern München), Mathieu Valbuena (Fenerbahçe) en Maxime Gonalons (AS Roma) keerden Lyon deze zomer allemaal de rug toe.





"De ploeg heeft in iedere linie zijn beste speler verloren", zegt Sebastien Buron, sportjournalist bij de Franse sportkrant L'Équipe, tegen FCUpdate.nl. "Gonalons was de aanvoerder, Tolisso was een perfecte box-to-box speler, Valbuena had het laatste seizoen de beste statistieken en Lacazette maakte sinds 2013 91 competitiedoelpunten. Gonalons, Tolisso en Lacazette groeiden bovendien op bij Lyon. Zij maken onderdeel uit van de clubhistorie. Het is nu belangrijk om opnieuw te bouwen, met nieuwe spelers."



Jonge spelers, met potentie



Les Gones gingen op zoek naar jonge spelers, met veel potentie. De Fransen kwamen uit bij spits Mariano Diaz (23) van Real Madrid en linksback Ferland Mendy (22) van Le Havre. "Le Havre is een geweldige clubs voor jonge spelers. Als voorbeeld: Vikash Dhorasso, Lassana Diarra en Riyah Mahrez komen daar vandaan."



Voor ons zijn voormalig Ajacieden Tete en Traoré (beiden 21 jaar) de meest in het oog springende transfers van Lyon. De Zuid-Franse club kocht Tete van Ajax, en nam Traoré over van Chelsea. "Tete moet op de rechtsbackpositie de concurrentie aangaan met Rafael, die ook regelmatig geblesseerd is. Rafael is aanvallend sterk, Tete lijkt beter te zijn wanneer Lyon moet verdedigen. De komst van Tete heeft ook te maken met het vertrek van Christophe Jallet naar OGC Nice."





Traoré

Traoré is bekender bij het Franse publiek, omdat hij in de jeugdopleiding van Auxerre speelde. Het was Chelsea die hem daar oppikte, maar bij de Engelse kampioen was er nooit echt perspectief voor de aanvaller. Daarnaast speelde Traoré's broer Alain voor diverse Franse clubs. "Wij denken hier in Frankrijk dat dit een interessante transfer is. Hij kan in de aanval op alle posities uit de voeten. Bovendien is hij Franstalig."



Omdat Valbuena en Lacazette zijn vertrokken, kon Lyon wel een multifunctionele aanvaller gebruiken. Het is de verwachting dat Traoré voornamelijk op de linker- of rechterflank zal spelen. "Omdat Diaz een echte spits is. Maar het is goed mogelijk dat Traoré ook in de spits gaat spelen."



Memphis



Memphis heeft al een half jaar achter de rug bij Lyon. Zijn transfer van Manchester United naar Frankrijk werd als een sensatie gezien. "Dit soort transfers zijn zeldzaam in de Ligue 1. Hij maakte een fantastische goal tegen Toulouse en zijn statistieken - vijf doelpunten en zeven assists in zestien wedstrijden - waren goed. Maar Memphis was niet constant genoeg, en kan zomaar onzichtbaar zijn. In Frankrijk moet je meeverdedigen, anders beland je op de bank. Memphis zal zeker spelen als linker, aanvallende middenvelder. Hij moet veel scoren en assists geven, maar zal verdedigend stappen moeten maken."



Top-drie én Europa League-finale

Lyon mikt dit seizoen op een top-drie klassering. Met de 'grote' namen Lacazette, Gonalons en Tolisso eindigde de club vorig seizoen als vierde achter Monaco, Paris Saint-Germain en Nice. "De top-drie is belangrijk voor de Champions League, maar ook voor de reputatie, de toekomstige financiën en de aantrekkelijkheid voor nieuwe spelers."



Het wordt een hels karwei voor Lyon om dat te laten slagen. Paris Saint-Germain is met de transfer van Neymar de grote favoriet voor de landstitel. Monaco, dat ook een aantal smaakmakers zag vertrekken, behoort eveneens tot de kanshebbers. "Daarnaast is Olympique Marseille bezig een goed team te bouwen, en zij zijn nog niet uitgekocht. Verder heeft Lille goede en jonge spelers. Met Marcelo Bielsa als coach zijn zij gevaarlijk." Het ultiem doel van Lyon is de Europa League-finale; de Zuid-Franse stad is dit seizoen immers het decor van de finale. Voor OL, maar ook voor Tete en Traoré, is het een mooie mogelijkheid om revanche te nemen op het afgelopen seizoen.



In mei spraken wij met Michel Valke, de enige Nederlandse voorganger van Tete en Memphis bij Lyon, over de club uit Zuid-Frankrijk. Lees dat interview hier.



Door: Steven Koelma