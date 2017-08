Lens maakt gevoelige transfer: "Waarheid doet soms pijn"

12:45 – De transfer van Jeremain Lens naar Besiktas is opvallend. De Oranje-international had aangegeven terug te willen keren naar Fenerbahçe, maar heeft gekozen voor aartsrivaal Besiktas. Volgens de aanvaller is de kampioen van Turkije de enige club die hem een aanbieding heeft gedaan. Lens zegt dat in een video van 90/24.



Lens stond onder contract bij het Engelse Sunderland, dat hem vorig seizoen verhuurde aan Fenerbahçe. "Ik ben erg blij om terug te keren naar Turkije", reageert de oud-speler van PSV. "Ik hou van Istanbul. 'Jij' hebt mij alles gegeven. Laat me de fans bedanken, of jullie nu geel en blauw of zwart en wit zijn.



Zijn ambitie is om op het hoogste niveau te spelen. Besiktas speelt als kampioen van Turkije in de groepsfase van de Champions League. "Het is tijd om verder te gaan. Besiktas heeft mij als enige een aanbieding gedaan. De waarheid doet soms pijn." Details over het vertrek van Lens naar Besiktas volgen later. Hij moet nog officieel gepresenteerd worden.