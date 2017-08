Marseille na rust langs Dijon, Bournemouth en Napoli gelijk

6 augustus 2017 – Olympique Marseille is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen. De formatie van Rudi Garcia kende tegen Dijon nog wat opstartproblemen, maar liep na rust uit naar een comfortabele 3-0 overwinning.



In de eerste helft wist de topclub niet te scoren, maar na de pauze lukte dit wel. Clinton Nije brak zes minuten na rust de ban, waarna Florian Thauvin drie minuten later de marge verdubbelde. Toen Nije in de 72ste minuut wederom doeltreffend was, was het duel uiteraard gespeeld.



In Frankrijk is de competitie dit weekend dus begonnen, in Engeland en Italië nog niet. Dat gaf Bournemouth en Napoli de gelegenheid om tegen elkaar te oefenen. In Engeland werkten beide clubs een aantrekkelijk duel af, dat in 2-2 eindigde. Dries Mertens nam het eerste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Ook Internazionale en Villarreal hebben zondag de degens gekruist. De ploeg uit Italië was met 3-1 te sterk voor de Spanjaarden.