PSV - Willem II en Heracles Almelo - Roda JC dag vervroegd

17:25 – De wedstrijd tussen PSV en Willem II is een dag vervroegd. Aanvankelijk stond de Noord-Brabantse derby gepland voor zondagmiddag 1 oktober om 16.45 uur, maar nu wordt het een zaterdagavondwedstrijd. Op 30 september om 19.45 uur zullen de ploegen het tegen elkaar opnemen.



Een week eerder is er ook een wijziging in het speelschema, want ook de ontmoeting tussen Heracles Almelo en Roda JC gaat van de zondag (24 september) naar de zaterdag (23 september). Dit duel zal eveneens om 19.45 uur van start gaan.



Deze wijziging heeft alles te maken met het feit dat Ajax niet de Champions League uitkomt. Hierdoor kan het duel van de Amsterdammers gewoon op de zondag blijven staan, waar aanvankelijk vijf duels gepland stonden. Er is uiteindelijk besloten om de wedstrijd in het Polman Stadion een dag terug te schuiven.