Depay legt basis voor Lyon-zege, Nice verliest weer

11 augustus 2017 – Memphis Depay heeft de basis gelegd voor de overwinning van Olympique Lyon op bezoek bij Stade Rennes. De zevenvoudig kampioen van Frankrijk won vrijdag op Roazhon Park in Rennes met 1-2.



Memphis opende in de 57ste minuut de score uit een vrije trap, waarbij Rennes-keeper Diallo er niet heel overtuigend uitzag. Mariano Díaz was ruim een kwartier later verantwoordelijk voor de 0-2 van Lyon. Daarmee was de strijd beslist, al zorgde Benjamin Bourigeaud in de 86ste minuut met de 1-2 nog wel voor een spannende slotfase. Kenny Tete viel na een uur in bij Lyon, dat na twee duels nog foutloos is.



OGC Nice is daarentegen na twee speeldagen nog puntloos. De nummer drie van het afgelopen seizoen en de ploeg die in de derde voorronde van de Champions League te sterk was voor Ajax verloor op eigen veld met 1-2 van Troyes. Saîf-Eddine Khaoui maakte vijf minuten voor tijd het verschil. Wesley Sneijder ontbrak nog wel bij Nice, al zat de zomeraanwinst wel op de tribune van de Allianz Riviera. Ook Mario Balotelli ontbrak bij Nice.