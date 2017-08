Milan haalt uit, ook Misidjan en Jordi Cruijff juichen

22:39 – Er is volgende week nog een return in Macedonië, maar AC Milan staat al met anderhalf been in de groepsfase van de Europa League. De Italiaanse club, voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 weer actief in Europees verband, won donderdag in het eigen San Siro de eerste ontmoeting met Škendija 79 met 6-0.



AC Milan verdeelde de zes doelpunten eerlijk over beide helften. André Silva, die deze zomer voor 38 miljoen euro werd overgenomen van FC Porto, scoorde voor rust twee keer. Ook Riccardo Montolivo was voor de pauze trefzeker. Laatstgenoemde legde in de 85ste minuut de eindscore ook vast op 6-0. Eerder in het tweede bedrijf waren Fabio Borini en Luca Antonelli, in een tijdsbestek van twee minuten, trefzeker geweest voor de Rossoneri.



Virgil Misidjan bewees zijn waarde voor Ludogorets. De Nederlandse aanvaller hielp zijn Bulgaarse werkgever met een doelpunt aan een 2-0 thuiszege op FK Suduva uit Litouwen. Misidjan scoorde een kwartier voor tijd de 2-0 en werd enkele minuten later vervangen door Jody Lukoki.



Coach Jordi Cruijff deed met Maccabi Tel Aviv goede zaken, door in Oostenrijk met 0-1 te winnen bij SRC Altach. Vidar Kjartansson maakte in de 67ste minuut het verschil voor de bezoekers uit Israël.