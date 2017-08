Smit: "Eerst gedegen onderzoek naar kunstgras"

12:31 – Jan Smit wil een onderzoek naar de kunstgrasvelden. Dat zegt de aanstaand voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB naar aanleiding van een manifest van het Algemeen Dagblad. Coryfeeën roepen daarin op tot een verbod op nepgras.



Smit staat bekend als voorstander van kunstgras. Onder zijn bewind stapte Heracles Almelo in 2003 over op kunstgras. "Er zal eerst gedegen onderzoek moeten komen. Als kunstgras niet voldoet, moet dat worden bewezen aan de hand van feiten", zegt Smit tegen de NOS. Hij zegt er objectief in te staan. "Ik zal de kwestie dus vanaf een andere kant bekijken. Of ik opensta voor een verbod? Ik sta overal voor open. Maar nogmaals: feiten."



Daarnaast wordt Eric Gudde aangesteld als directeur betaald voetbal. Hij staat bekend als tegenstander, maar de huidige Feyenoord-directur wil tot aan zijn officiële benoeming in Zeist niet reageren op de kwestie.