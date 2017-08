Van de Looi: "Waarom kunnen wij niet van Utrecht winnen?"

14:09 – FC Utrecht waakt zondag in eigen huis tegen Willem II voor onderschatting. De ploeg van trainer Erik ten Hag stuntte woensdag in de Europa League door Zenit St. Petersburg met 1-0 te verlsaan. Bij de Tilburgers laten ze zich niet afschrikken door de ploeg in vorm.

Ten Hag: "Honderd procent discipline geëist"

Van de Looi: "Vermoeidheid speelt Utrecht geen parten"

"We bereiden ons voor op een duel met een goede tegenstander. In het topvoetbal is niets vanzelfsprekend. Zoals wij Zenit hebben verslagen, kan Willem II ons ook verslaan", zegt Ten Hag op de website van Utrecht. "Het is aan ons om dat te voorkomen. Daarvoor wordt honderd procent discipline geëist van onze spelers. Brengen we die op, dan hebben we een goede kans om Willem II te verslaan."Willem II vreest Utrecht niet. "Iedere wedstrijd staat op zich. Als wij ons aan het plan en gemaakte afspraken houden, dan zie ik niet in waarom we daar niet zouden kunnen winnen", aldus Erwin van de Looi op het digitale thuis van de Tricolores. "Ik geloof er niet in dat vermoeidheid Utrecht zondag part gaat spelen. Daarnaast was de wedstrijd van Utrecht afgelopen woensdag, terwijl normaal gesproken Europa League-voetbal op donderdag is. Ze hebben dus genoeg tijd om voor zondag weer wedstrijdfit te raken."