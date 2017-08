Bosz en Van Drongelen beleven uitstekend debuut in Bundesliga

17:26 – Peter Bosz kan terugkijken op een uitstekend debuut in de Bundesliga. Zijn Borussia Dortmund won zaterdagmiddag eenvoudig met 0-3 van het VfL Wolfsburg van Andries Jonker. Rick van Drongelen beleefde een historische dag bij het winnende Hamburger SV.



VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-3

Borussia Dortmund was messcherp in de omschakeling. Na 23 minuten was Christian Pulisic het eindstation en tekende hij voor de openingstreffer. De verdubbeling van de voorsprong liet niet lang op zich wachten. Marc Bartra maakte een fraaie goal met een raak schot in de verre hoek. Wolfsburg, met Riechedly Bazoer en Paul Verhaegh in de basis, had niets te vertellen en mocht met een 0-2 tussenstand bij rust van geluk spreken. Ook in de tweede helft kon de ploeg van Jonker het tij niet keren. Pierre-Emerick Aubameyang gooide de wedstrijd na een uur definitief in het slot.



Hamburger SV - FC Augsburg 1-0

Van Drongelen mocht bij HSV direct in de basis beginnen. Daarmee schreef hij historie, want de achttiende oud-Spartaan is de jongste Nederlander ooit in de basis. Hij zag Nicolai Müller in de eerste helft de 1-0 maken. Bij het vieren van zijn doelpunt ging Müller door zijn enkel en struikelde hij over de cornervlag. Het betekende einde wedstrijd. Na negentig minuten bleek zijn doelpunt ook het enige doelpunt te zijn.



Overige uitslagen:

Hertha BSC - VfB Stuttgart 2-0

Mainz - Hannover 96 0-1

Hoffenheim - Werder Bremen 1-0