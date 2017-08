Boëtius na winnende treffer: "Mijn statistieken omhoog werken"

21:46 – Jean-Paul Boëtius is terug bij Feyenoord en tijdens de tweede competitiewedstrijd van het seizoen kon de vleugelaanvaller zich direct laten gelden. In de Rotterdamse derby op bezoek bij Excelsior maakte hij namelijk de enige treffer van de middag.



"Dit doelpunt is lekker. Ik wil mijn statistieken omhoogwerken en daar helpt dit doelpunt ook bij", vertelt hij tegenover de NOS. Zijn precieze doelen worden niet onthuld. "Maar ik wil meer doelpunten maken en meer assists geven, en daarin belangrijk zijn voor het team."



Dat het spel van de landskampioen niet schitterend was en de overwinning mager, moest Boëitus ook erkennen. "Maar het doel is dat we wedstrijden winnen. De ene keer is dat een mooi doelsaldo, vandaag was het wel pittig. Maar resultaat staat altijd boven mooi voetbal."