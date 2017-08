Liverpool imponeert tegen Hoffenheim en pakt CL-ticket

22:40 – Liverpool heeft woensdagavond vrij eenvoudig een ticket voor de groepsfase van de Champions League weten te bemachtigen. Op Anfield werd Hoffenheim met 4-2 verslagen. De heenwedstrijd won de formatie van Jürgen Klopp al met 1-2.



Liverpool kende in eigen huis een sterke start. Na iets meer dan twintig minuten spelen stond er namelijk al een 3-0 voorsprong op het scorebord. Emre Can tekende voor de openingstreffer. Sadio Mané speelde Can met een prachtig hakje vrij en de middenvelder schoot vervolgens raak. Via Mohamed Salah en de tweede van Can werd de score snel verder uitgebreid. Hoffenheim deed voor rust nog iets terug. Mark Uth was, net als in de heenwedstrijd, trefzeker.



In de tweede helft benutte Liverpool lang niet zoveel kansen als voor rust. Na een uur spelen viel wel nog de vierde treffer voor de ploeg van Klopp. Roberto Firmino zorgde er op aangeven van Jordan Henderson voor dat het Champions League-ticket voor zijn club eigenlijk niet meer in gevaar was. Tien minuten voor tijd maakte Sandro Wagner nog de 4-2 voor Hoffenheim, maar het mocht niet meer baten.



Bij Liverpool begon Georginio Wijnaldum in de basis en speelde de gehele wedstrijd. De Nederlander was tweemaal dicht bij een treffer. De eerste keer stond de paal in de weg en op zijn andere inzet bracht doelman Oliver Baumann redding.