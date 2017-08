Arias wil weg bij PSV: "Goed moment voor volgende stap"

7:44 – Santiago Arias wil in de laatste week van de transferperiode vertrekken bij PSV. Volgens de Colombiaan is het juiste moment aangebroken om Eindhoven na vier seizoenen te verlaten. De laatste dag van de transfermarkt is komende donderdag (31 augustus).



"Het is tijd om te vertrekken", zegt Arias in De Telegraaf. "Ik voel me sterk, heb veel geleerd in de Eredivisie. Nu is het een goed moment om een volgende stap te maken." Interesse is er voor de 25-jarige rechtsback, onder meer van Swansea City. Tot op heden heeft geen enkele club concrete stappen gezet, aldus de ochtendkrant.



"Ik moet wachten, het is niet aan mij. Dat is niet ideaal. Bij een eventueel nieuw team, in een andere competitie, instromen zal tijd kosten. Volgende week ga ik ook alweer naar het nationale team. Hoe sneller er nu wat gebeurt, hoe beter."



Arias, die nog een doorlopend contract tot medio 2019 heeft, wil niet ten koste van alles bij PSV vertrekken. "Ik ben hier nog happy, hoor. Ook als ik blijf. Ik focus me op dit moment gewoon op PSV. Hier speel ik, en dat is het allerbelangrijkste. Zeker met het oog op het WK van volgend jaar. Het spelen tegen topspelers, zoals binnenkort tegen Neymar, smaakt naar meer."



In de komende interlandperiode, die volgende week op het menu staat, speelt Arias met Colombia WK-kwalificatieduels met Venezuela en Brazilië.