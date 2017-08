Internazionale deelt in Serie A gevoelige tik uit aan Roma

22:53 – Internazionale heeft in de Serie A een gevoelige tik uitgedeeld. De Nerrazzurri boekten zaterdagavond een knappe zege op bezoek bij AS Roma: 1-3. Halverwege keek de ploeg van Luciano Spalletti nog tegen een achterstand aan. Internazionale behoudt na twee wedstrijden de honderd procent score. Roma heeft drie punten en zal in de achtervolging moeten.



Roma en Internazionale hopen dit seizoen beide aan de hegemonie van Juventus te kunnen tornen. Internazionale lijkt wat dat betreft de zaakjes het beste voor elkaar te hebben. Grote man aan Inter-zijde was Mauro Icardi (foto). De Argentijnse spits maakte in de tweede helft de 1-0 van Edin Dzeko ongedaan. Matias Vecino deed drie minuten voor het eindsignaal ook nog een duit in het zakje.



Bij Roma stond Kevin Strootman in de basis. Ook Radja Nainggolan verscheen aan de aftrap. Aanvankelijk kondigde hij zaterdag zijn afscheid bij de nationale ploeg van België aan, maar kwam daar weer op terug. Hij was de aangever van het enige doelpunt van de Romeinen.