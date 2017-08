Monaco maakt zonder Mbappé half dozijn doelpunten

23:04 – In afwachting van zijn toptransfer naar Paris Saint-Germain, die naar verwachting morgen (maandag) wordt beklonken, bleef Kylian Mbappé zondag op de bank bij AS Monaco in het thuisduel met Olympique Marseille. Maar ook zonder het 18-jarige supertalent kunnen de Monegasken gemakkelijk scoren. Ze stuurden l'OM met een 6-1 nederlaag huiswaarts.



Bij rust stond het al 4-0 voor Monaco in het Stade Louis II. Kamil Glik opende in de tweede minuut de score. Vervolgens voerde Radamel Falcao met twee treffers, waaronder één penalty, de tussenstand op tot 3-0. Adama Diakhaby deed vlak voor de pauze ook een duit in het Monegaskische zakje. Djibril Sidibé en Fabinho (penalty) maakten in de tweede helft het halve dozijn vol voor Monaco, tussendoor redde Remy Cabella de eer voor Marseille.



AS Monaco is na vier speeldagen, net als Paris Saint-Germain, nog zonder puntenverlies in de Ligue 1.