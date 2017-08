Koeman baalt van eerste helft en hoopt op versterking

11:27 – Ronald Koeman leed zondag zijn eerste nederlaag van dit Premier League-seizoen met Everton. De Nederlandse manager zag zijn elftal met 2-0 ten onder gaan bij kampioen Chelsea, dat voor de rust het verschil al had gemaakt.



"De kwaliteit van onze tegenstander maakte het heel zwaar, desondanks ben ik ook teleurgesteld over onze eerste helft", aldus Koeman bij de BBC. Over het tweede bedrijf was de voormalig Oranje-international meer tevreden. "Ik ben trots op hoe we tot het einde geknokt hebben. Voor de pauze hebben we veel fouten gemaakt. Chelsea was agressiever dan wij."



Koeman hoopt dat Everton voor het sluiten van de transfermarkt nog nieuwe spelers gaat halen. "Als je veel wedstrijden in een kort tijdsbestek moet spelen en veel moet reizen, is het lastig met elf spelers", legt hij uit. "We hebben nog een aanvaller nodig. Sandro Ramírez moet nog wennen aan de Premier League en Dominic Calvert-Lewin is pas 20 jaar. Zo kan je geen zwaar seizoen, waarin je op meerdere fronten actief bent, afwerken. We hebben nog een spits nodig."