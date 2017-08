Clasie gepresenteerd in Brugge: "Gaan voor de titel"

22:26 – Jordy Clasie maakte woensdag op huurbasis de overstap van Southampton naar Club Brugge. De onderhandelingen raakten enkele dagen voor het sluiten van de transfermarkt in een stroomversnelling en de middenvelder is blij om eindelijk aan te kunnen sluiten bij zijn nieuwe club.



"Ik ben blij en trots dat ik dit seizoen voor deze mooie club uit mag komen. De laatste dagen is alles snel gegaan. Ik was blij dat ik gisteren in de auto kon stappen om naar Brugge te rijden", begint Clasie op de clubkanalen van Brugge. "Ik ben een speler die ervan houdt om hard te werken en de bal te hebben. Ik wil graag zo goed mogelijk voetbal spelen."



"Ik hoop mijn teamgenoten hier zo goed mogelijk te kunnen helpen", vervolgt Clasie, die blij is om Southampton tijdelijk te verruilen voor Brugge. De middenvelder kwam namelijk niet al te veel aan spelen toe in Engeland. "Ik ben blij om hier te zijn. Ik heb al veel positieve verhalen over deze club gehoord van jongens die hier gespeeld hebben. Ik hoop de fans te kunnen vermaken met goed voetbal en veel overwinningen. Daarnaast moeten we dit seizoen voor de titel gaan", besloot hij.