Nieuwe club voor Van Kippersluis, Godee en Waterberg

15:11 – Kevin van Kippersluis stapt per direct van FC Volendam over naar SC Cambuur. De aanvallende middenvelder tekent, onder voorbehoud van de medische keuring, een contract voor twee jaar met de optie voor nog een seizoen in Leeuwarden. Van Kippersluis doorliep de jeugdopleiding van Ajax en later FC Utrecht. In het betaald voetbal speelde hij voor Excelsior en dus Volendam.



Helmond Sport legde in de persoon van Joey Godee een oude bekende vast. De 28-jarige middenvelder speelt dit seizoen op amateurbasis voor de Jupiler League-club. Afgelopen jaargang was hij voor de winterstop ook al speler van Helmond Sport. In januari stapte hij over naar FC Dordrecht. In het verleden stond Godee onder contract bij onder meer Sparta en Go Ahead Eagles.



Vanwege de blessure van Guy Smit heeft FC Eindhoven een nieuwe doelman gehaald. Het gaat om de 22-jarige Jonathan Waterberg, die op amateurbasis overkomt van SC Cambuur. Daarvoor zat hij onder meer in de jeugdopleiding van Excelsior en FC Dordrecht.