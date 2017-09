Groep G: Spanje vernedert Italië in grote Isco-show

22:46 – Een swingend Spanje heeft zaterdag in de WK-kwalificatie een harde tik uitgedeeld aan Italië. In Madrid haalde la Roja onder toeziend oog van Björn Kuipers met 3-0 uit. Grote man in de Spaanse galavoorstelling was Isco. Dankzij de overwinning is Spanje dicht bij een ticket voor het WK, en lijkt Italië genoegen te moeten nemen met de tweede plaats



Italië was als 56 kwalificatiewedstrijden ongeslagen, maar kon geen enkele vuist maken tegen de voetbalmachine van Spanje. Het was in de eerste twintig minuten eenrichtingsverkeer naar het doel van Gianluigi Buffon, die zijn 170ste interland speelde. Een pretje werd dat niet voor de Italiaanse doelman. Buffon had allereerst geen antwoord op de fraaie vrije trap van Isco. Na de openingsgoal lieten de Azzurri zich iets meer zien. Dat resulteerde in enkele kansjes, maar ook niet meer dan dat. Spanje dicteerde met een tweede doelpunt van Isco als beloning. Aan de rand van de zestien gaf hij Buffon vlak voor rust wederom het nakijken.





Italië had vroeg in de tweede helft een grote mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken, maar kon David De Gea net op tijd ingrijpen. Spanje nam na rust wat gas terug. Hoogtepunten bleven voldoende komen. Isco zette Marco Verratti te kijk door hem door de benen te spelen. Mooi was ook de entree van FC Barcelona-speler Andrés Iniesta. Hij kreeg bij zijn invalbeurt een staande ovatie van het publiek in Madrid. Ook de derde Spaanse goal van Alvaro Morata was van grote schoonheid. Hij was het eindstation van een mooie aanval.Ondertussen riep Santiago Bernabéu ook om David Villa. De fans kregen hun zin van bonscoach Lopetegui. De spits, die sinds het WK 2014 niet meer voor de nationale ploeg van Spanje speelde, mocht de laatste minuten meespelen. Directe plaatsing kan Spanje nu nauwelijks meer ontgaan. Het verschil met de weggespeelde Italianen is nu drie punten. Italië is zelf bijna zeker van de tweede plaats in groep G, waar Albanië met 2-0 won van Liechtenstein en Macedonië met 0-1 won van Israël.