Geen Janssen en Diego Costa in CL, wel Zlatan

16:30 – Vincent Janssen stond zondag nog in de basis bij Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (3-1 winst), maar heeft een dag later een behoorlijke tegenvaller te verwerken gekregen. Mauricio Pochettino, de manager van Tottenham Hotspur, heeft de Nederlandse spits niet opgenomen in de selectie voor de Champions League.



Afgelopen seizoen was Janssen, die medio 2016 voor ongeveer 20 miljoen euro werd overgenomen van AZ, nog het eerste alternatief voor Harry Kane. De voormalig eredivisietopscorer heeft wat betreft deze jaargang concurrentie gekregen van Fernando Llorente en de eerste slag lijkt hij te hebben verloren van de Spanjaard, die is overgenomen van Swansea City.

Costa en Zlatan

Ook Diego Costa gaan we, in elk geval in de groepsfase, niet zien. De Spaanse spits ligt bij Chelsea overhoop met manager Antonio Conte. Costa komt niet voor in de plannen van de Italiaanse tacticus en weigerde daarom afgelopen zomer met de reserves mee te trainen. Om een transfer naar zijn oude liefde Atlético Madrid te forceren verbleef hij in Brazilië, maar een akkoord tussen de clubs bleef uit.Zlatan Ibrahimovic staat bij Manchester United wél op de lijst, ondanks dat hij naar verwachting nog tot december is uitgeschakeld met een zware knieblessure. Het contract van de Zweedse spits op Old Trafford liep afgelopen zomer af, maar uiteindelijk kwamen beide partijen toch een nieuwe verbintenis overeen.