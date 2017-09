Vitesse wint zonder te schitteren op bezoek bij Excelsior

22:37 – In een wedstrijd waarin het niet eens goed speelde heeft Vitesse in aanloop naar het begin van de Europa League-groepsfase van aanstaande donderdag een 0-3 overwinning geboekt. Excelsior begon nog goed in het eigen Van Donge & De Roo Stadion, maar wist het Vitesse over 90 minuten gezien niet lastig genoeg te maken. Na een gelukkige voorsprong vlak voor rust trok Vitesse in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe.



Komende week begint het Europese avontuur van Vitesse met een thuiswedstrijd tegen Lazio Roma. Henk Fraser had hier enigszins rekening mee gehouden in zijn basiselftal, en zette Milot Rashica, Arnold Kruiswijk en aanvoerder Guram Kashia op de bank. Vitesse leek in de beginfase ook al met de gedachten bij de wedstrijd van komende donderdag te zijn, want Excelsior begon veel feller en beter aan de wedstrijd. Vitesse kwam toch de openingsfase zonder kleerscheuren door, en oogde hierna iets stabieler.





Het niveau van de wedstrijd daalde hiermee wel, omdat beide ploegen amper aan aanvallen deden en erg slordig speelden. Uit open spel werden er geen kansen gecreëerd, en aan beide kanten werden hoekschoppen en vrije trappen ook amper gevaarlijk. Alexander Büttner kwam nog het dichtstbij toen hij van een meter of 25 een vrije bal tussen de palen kreeg, maar Excelsior haar nieuwe keeper Ögmundur Kristinsson kon de bal klemmen.



De gezapige eerste helft hobbelde zodoende traag richting de pauze, zonder dat een van de ploegen aanspraak mocht maken op de openingstreffer. Deze kwam er echter alsnog: op slag van rust benutte Vitesse een hoekschop. Nadat Kristinsson lelijk misgreep, kopte de in de basis startende Luc Castaignos de 0-1 zachtjes binnen. De bezoekers uit Arnhem gingen dus met een onterechte voorsprong de pauze in, maar de meegereisde supporters zullen er niet minder blij mee zijn geweest.



In de tweede helft greep Vitesse de overhand, en leek de ploeg vastberaden om de voorsprong te behouden. Deze werd zelfs uitgebouwd, nadat in de 53ste minuut een penalty benut werd door Tim Matavz. Büttner had de penalty versierd toen Jeffry Fortes een sliding inzette, al leek er niet veel aan de hand. Matavz heeft door de treffer van elf meter nu in alle eredivisiewedstrijden voor Vitesse een doelpunt gemaakt.





Vitesse hield hierna de linies gesloten, en omdat Excelsior maar lastig tot kansen komt leek de wedstrijd al snel na de tweede goal van de avond gespeeld. Een verbazingwekkend moment was toen Zakaria El Azzouzi in de 61ste minuut voor open doel nonchalant miste van dichtbij, omdat hij dacht dat er al gevlagd was voor buitenspel. Kevin Vermeulen, de ploeggenoot waar hij de bal van kreeg, had de bal echter van een tegenstander ontvangen en stond dus geen buitenspel.



Vitesse kwam daar goed weg, en wilde niet te veel energie meer verspillen met het oog op de wedstrijd van donderdag tegen Lazio. Het absolute hoogtepunt van de verder gezapige pot voetbal kwam er in de 74ste minuut: de van FC Groningen overgekomen vleugelspeler Bryan Linssen nam de bal op de pantoffel en schoot het leer van ruime afstand snoeihard in de bovenhoek. Met de 0-3 tussenstand was de wedstrijd gespeeld, en werden de resterende minuten rustig uitgespeeld.