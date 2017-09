Ten Hag: "Afstand tussen de topdrie en de rest is megagroot"

9:35 – Na het goede vorige seizoen en een uitstekende transferzomer wordt FC Utrecht als één van de uitdagers van de traditionele topdrie gezien in de Eredivisie. Volgens trainer Erik ten Hag is een plaats tussen de topclubs echter nog niet aan de orde voor de Domstedelingen.



De coach vindt dat het verschil met Feyenoord, PSV en Ajax enorm is. "De afstand tussen de topdrie en de rest is megagroot. Aanhaken kan alleen als ze daar een grote fout maken", legt de trainer uit aan de NOS. Volgens Ten Hag moet Nederland de verhoudingen veranderen. "Daar moet Nederland goed naar kijken. Technisch en commercieel gezien is het belangrijk om de juiste spanningsvelden te houden."



De oefenmeester van Utrecht is sowieso kritisch op het voetbalbeleid van Nederland. "Wat mij teleurstelt is dat wij beleidsmatig zo veel kansen laten liggen. Hoe lang het duurt om goede competities neer te zetten. En dan heb ik het ook over de trainingsopleidingen en hoe we omgaan met nationale selecties, en hoe we daar scouten."



Het Utrecht van Ten Hag speelt zondagmiddag om 14.30 uur tegen Roda JC.