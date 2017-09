Veldbestormer maakt trappende beweging richting Mbappé

8:24 – Tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Celtic en Paris Saint-Germain gebeurde er iets geks. In de eerste helft van het duel op Celtic Park rende er een Schotse supporter het veld op, om vervolgens een trappende beweging te maken richting Kylian Mbappé. De aanvaller van PSG werd niet geraakt.



Vlak nadat de bezoekers uit Parijs op 0-3 kwamen in Glasgow, vond het incident plaats. Hoewel de man van 180 miljoen euro niet geraakt werd door de veldbestormer, krijgt het incident hoogstwaarschijnlijk nog wel een staartje. In juli kreeg Celtic nog een straf van de UEFA, wegens een banner bij de wedstrijd tegen Linfield. Dat was alweer de elfde sanctie voor een incident ornd een Europees duel voor Celtic in zes jaar



Celtic-manager Brendan Rodgers reageerde na afloop op het incident en vond het goed om te zien dat de rest van het publiek de actie veroordeelde. "Hun reactie zegt genoeg", aldus Rodgers volgens de BBC. Er was veel boegeroep te horen, toen de fan het veld op rende. "De actie is op meerdere manieren teleurstellend. Het is een bittere teleurstelling, zoiets wil je niet zien op een voetbalveld. Ik ben ervan overtuigd dat de club het goed zal afhandelen", aldus Rodgers.



Paris Saint-Germain won uiteindelijk met 0-5 op Celtic Park.