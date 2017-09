Van Marwijk niet langer bondscoach van Saudi-Arabië

22:01 – Ondanks het feit dat Bert van Marwijk met Saudi-Arabië het WK van 2018 in Rusland haalde, is hij niet langer bondscoach, dat meldt de voetbalbond van het land donderdagavond. De opvolger van de Nederlander is al bekend: Edgardo Bauza.



Van Marwijk boekte uitstekende resultaten met Saudi-Arabië in de WK-kwalificatiereeks. Het land plaatste zich onlangs na een 1-0 zege op Japan voor het eerst in bijna twaalf jaar voor een mondiale eindronde. Toch wordt het aflopende contract van de bondscoach niet verlengd. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen tot niets uit. Saudi-Arabië heeft met Bauza inmiddels een opvolger aangesteld.



Tegenover de NOS gaat Van Marwijk in op de redenen voor zijn vertrek. "Ik ben de onderhandelingen gestopt. Afgelopen week, na kwalificatie voor het WK, is een aantal mensen uit mijn staf ontslagen. Dat vind ik onacceptabel." Daarnaast moest de Nederlander in Saudi-Arabië gaan wonen, maar dat was voor hem geen optie. "Dat is voor mij niet onderhandelbaar. Ik wil daar niet permanent naartoe", legt hij uit.