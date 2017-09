Groep J: Rekik en Hertha doelpuntloos gelijk tegen Bilbao

14 september 2017 – Hertha BSC en Athletic Bilbao delen de punten in het eerste duel van de groepsfase van de Europa League. Donderdagavond kwamen de ploegen in Duitsland niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Omdat Östersunds FK met 0-2 wist te winnen van Zorya Luhansk gaan de Zweden aan kop in groep J.



Hertha-Bilbao

Bij Hertha begon Karim Rekik in de basis. De 22-jarige verdediger kampte eerder deze week met een spierblessure, maar was uiteindelijk op tijd fit. De Duitsers kwamen in eigen huis echter niet tot scoren, maar wisten het Athletic Bilbao wel lastig te maken. De Spanjaarden waren namelijk eveneens niet in staat om een doelpunt te maken en dus eindigde de wedstrijd zoals hij begon.



Zorya Luhansk-Östersunds

Östersunds FK deed donderdagavond goede zaken. Het Oekraïnse Zorya Luhansk werd met 0-2 verslagen. Beide doelpunten vielen na rust. Saman Ghoddos opende na vijftig minuten spelen de score en in blessuretijd verdubbelde Alhaji Gero de voorsprong vervolgens.