Leemans redt ook tegen PEC Zwolle punt voor VVV Venlo

16:29 – VVV-Venlo heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met PEC Zwolle. De bezoekers hadden grote delen van de wedstrijd de controle over het duel, maar niet over het linkerbeen van Clint Leemans. De linkspoot zorgde met zijn fraaie traptechniek voor de gelijkmaker na de openingstreffer van uitblinker Kingsley Ehizibue: 1-1.



In Venlo stonden twee eredivisiesurprises tegenover elkaar. Beide teams stonden trots in het 'linkerrijtje'. PEC verloor slechts één keer onder de nieuwe trainer John van 't Schip. Dat gold ook voor promovendus VVV, dat zich in de eerste vijf speelrondes ontpopte tot een moeilijk te kloppen ploeg.



De bezoekers uit Zwolle toonden echter aan dat het strijdplan van Maurice Steijn wel degelijk zwakheden bevatte. Dat bleek al vanaf de openingsfase waarin Ehizibue keer op keer vrij kon opstomen over de rechterkant. VVV wist daar, ook na aanwijzingen vanaf de kant, geen enkel antwoord op te formuleren.





De aanvallers van PEC wisten het voorbereidende werk van de rechtsback nog niet op waarde te schatten, maar Ehizibue maakte zelf wel het verschil. Hij stond ook bij een corner vogelvrij en joeg de bal hoog in het doel: 0-1.



Daar kon VVV voor rust weinig tegenover stellen. De hechte defensie van de bezoekers, met basisdebutant Nicolás Freire, stond alleen een rollertje van Lennart Thy en een afstandsschot van Clint Leemans toe. Doelman Diederik Boer maakte de eerste poging onschadelijk en keek de bal naast na de gevaarlijke afstandsknal van Leemans.



PEC had ondanks het veldoverwicht ook weinig kansen om de score verder op te voeren. Ryan Thomas schoot van afstand, net als Leemans, rakelings naast. Na rust vergat spits Piotr Parzyszek tegen een perfect aangesneden voorzet van Ehizibue aan te lopen.



Na zijn misser mocht de Poolse spits meteen vertrekken. Zijn vervanger Stef Nijland maakte echter ook een fletse indruk. Een treffer van de flegmatieke aanvaller had de wedstrijd zeker in het slot gegooid, maar VVV bleef bij de 0-1 stand in de wedstrijd.





Dankzij Leemans knokten de Venlonaren zich alsnog naar een punt. Net als tegen Vitesse, in het vorige eredivisieduel, was hij met zijn linkerbeen verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Doelman Boer liet zich verrassen bij een vrije trap, waarbij de bal gunstiger leek te liggen voor een rechtspoot. Leemans liftte de bal echter vanaf links in de linkerbovenhoek.



Boer voorkwam op zijn 37e verjaardag nog wel een zege van VVV door invallers Vito van Crooy én Kelechi Nwakali van scoren te houden. Beide buitenspelers mochten alleen af op de doelman, maar wisten de ervaren rot niet te passeren.