Vreven: "We doen onszelf met deze uitslag veel tekort"

22:31 – Stijn Vreven baalt van het gebrek aan effectiviteit van NAC Breda. De promovendus kreeg zaterdag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag voldoende kansen, maar verzuimde te scoren. Aan de andere kant sloegen de bezoekers in de tachtigste minuut wel toe via Tom Beugelsdijk: 0-1.



"De wetten van topsport gelden hier", aldus Vreven op de officiële website van NAC. "We hebben veel honderdprocentkansen gecreëerd en doen onszelf met deze uitslag veel tekort. Zeker op basis van de eerste helft, waarin we heer en meester waren. We hebben de tegenstander in de wedstrijd gehouden door de trekker niet over te halen."



"Ik kan hier echter niemand iets verwijten. We maken enorme stappen met deze jonge ploeg, maar uiteindelijk heeft een winnende trainer altijd gelijk", besluit Vreven.