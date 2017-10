Van der Gaag en Steijn vinden zege VVV op Excelsior terecht

8:48 – Promovendus VVV-Venlo is uitstekend aan het seizoen begonnen en wist zaterdagavond ook op bezoek bij Excelsior te winnen (0-2). Trainer Mitchell van der Gaag van de Rotterdammers en Maurice Steijn vinden de zege van de Limburgers terecht.



Excelsior won vorige week uit bij AZ, maar had zaterdag weinig in te brengen tegen VVV. "Het verschil tussen vorige week en vanavond is veel te groot'', zag Van der Gaag. "Wij hebben vooral punten in uitwedstrijden gehaald en willen ook thuis meer bieden. Vanavond hebben we dat echter zeker niet gedaan. VVV-Venlo is een lastige ploeg om tegen te spelen en dan moet je dus top zijn. Dat waren wij vandaag niet, we zijn op alle fronten afgetroefd.'' Excelsior heeft alle vier thuisduels dit seizoen verloren.



Waar Van der Gaag teleurgesteld was, heerste er uiteraard vreugde bij VVV. "Ben het meest blij met de punten, maar ook met ons spel. We hebben tot het laatste moment eigenlijk niets weggegeven. Excelsior is eigenlijk niet eens aan een fatsoenlijke aanval toegekomen. Daarvoor maak ik de complimenten maken aan het team", sprak Steijn tegen FOX Sports. VVV heeft na zeven duels als twaalf punten. "Ongekende weelde tot nu toe. Dit koesteren we. Ik ben ongelooflijk blij met de twaalf punten, maar ook trots op de manier hoe we die gehaald hebben."