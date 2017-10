Van Hanegem doet niet mee aan hype rond Amrabat

10:47 – Willem van Hanegem vindt dat men niet te hard van stapel moet lopen wat betreft de kwaliteiten van Sofyan Amrabat. Er is op dit moment veel te doen over de speler van Feyenoord, omdat hij wat betreft zijn interlandloopbaan de keuze heeft uit Marokko en Nederland.



"Ik ben gecharmeerd van hem, hoor. Maar ik weiger mee te doen aan de hype die er opeens rond hem aan het ontstaan is, omdat er gewoon geen reden voor is", aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Amrabat won zondag met Feyenoord de uitwedstrijd tegen AZ met 0-4.



"Amrabat speelde in Alkmaar juist helemaal niet zo goed, integendeel", stelt Van Hanegem. "Maar omdat de aanhang van Feyenoord erg weinig heeft met Kevin Diks, vinden ze haast elke bal die Amrabat aanraakt al geweldig. En de commentatoren blijkbaar ook. Geloof me, Amrabat kan zeker een geweldige middenvelder worden, maar als rechtsback vond ik hem gisteren gewoon heel matig. Kijk de wedstrijd maar eens terug."