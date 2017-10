Reus: "Wil al mijn geld weggeven om weer te voetballen"

18:43 – Marco Reus is een zeer begaafde voetballer, maar wel een die veel geplaagd wordt door blessures. Momenteel zit de Duitser in de lappenmand een zware blessure aan de kruisbanden van zijn rechterknie. Dit drijft hem langerzamerhand tot wanhoop.



"Ik zou al mijn geld willen weggeven om gewoon mijn werk te kunnen doen: voetballen", zo vertelt de aanvallende middenvelder tegenover het tijdschrift GQ. "Ook deze blessure was weer een beproeving, zonder de steun van mijn vriendin en familie was ik helemaal kapot gegaan."



Toch beseft Reus dat hij niks moet overhaasten. "Ik weet niet wanneer ik terug volledig fit zal zijn. En het maakt me eerlijk gezegd niet uit of het nu in januari, februari of maart is. Pas als mijn lichaam het licht op groen zet, keer ik terug."



Overigens is het niet zeker dat hij dan bij Dortmund blijft, waar hij nog tot en met de zomer van 2019 onder contract ligt. "Er zijn vier à vijf buitenlandse teams die ik interessant vind. Binnen twee jaar word ik dertig, dat is het laatste moment voor een nieuwe uitdaging en om ergens een groot contract te ondertekenen. Maar bij welke club dat zal zijn weet ik nog niet."