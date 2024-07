Pauleta streeft Eusebio voorbij

Pedro Pauleta heeft woensdag in de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Letland een Portugees record gepakt. De aanvaller scoorde tweemaal en verbrak daarmee Eusebio's recordaantal doelpunten voor de nationale ploeg van Portugal.

Eusebio maakte in de jaren zestig en zeventig 41 doelpunten in 64 wedstrijden. Pauleta heeft sinds zijn debuut in augustus 1997 al 77 interlands achter zijn naam staan. Door zijn twee treffers tegen Letland staat hij nu op een doelpuntentotaal van 42.