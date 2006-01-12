Koné en Kaita naar Afrika Cup

Arouna Koné maakt deel uit van de selectie van Ivoorkust voor de Afrika Cup. De aanvaller van PSV is samen met onder meer oud-Feyenoorder Bonaventure Kalou opgeroepen door bondscoach Henri Michel. Ivoorkust, komende zomer tijdens het WK tegenstander van Oranje, speelt in de eerste ronde van de Afrika Cup tegen Egypte, Libië en Marokko.

In de selectie van Nigeria is verrassend een plek ingeruimd voor Sani Kaita. De jonge speler staat onder contract bij Sparta. Nigeria neemt het in de eerste ronde op tegen Ghana, Senegal en Zimbabwe. Het toernooi start op 20 januari en de finale heeft plaats op 10 februari.