Live voetbal

Koné en Kaita naar Afrika Cup

0 reacties
Ger
12 januari 2006, 02:30

Arouna Koné maakt deel uit van de selectie van Ivoorkust voor de Afrika Cup. De aanvaller van PSV is samen met onder meer oud-Feyenoorder Bonaventure Kalou opgeroepen door bondscoach Henri Michel. Ivoorkust, komende zomer tijdens het WK tegenstander van Oranje, speelt in de eerste ronde van de Afrika Cup tegen Egypte, Libië en Marokko.

In de selectie van Nigeria is verrassend een plek ingeruimd voor Sani Kaita. De jonge speler staat onder contract bij Sparta. Nigeria neemt het in de eerste ronde op tegen Ghana, Senegal en Zimbabwe. Het toernooi start op 20 januari en de finale heeft plaats op 10 februari.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Marokko na winst op Nigeria

Marokkaanse fans zorgen voor ongeregeldheden en ME-ingrepen in Nederland na behalen Afrika Cup-finale

  • do 15 januari, 11:09
  • 15 jan. 11:09
Yassine Bounou

Marokko naar finale Afrika Cup dankzij heldenrol van Yassine Bounou

  • wo 14 januari, 23:55
  • 14 jan. 23:55
Calvin Bassey Achraf Hakimi Realtimes

Calvin Bassey geschorst voor finale Afrika Cup na enorme fout van arbiter

  • wo 14 januari, 22:06
  • 14 jan. 22:06
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel