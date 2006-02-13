Le Guen in gesprek met Glasgow Rangers

Paul le Guen is de belangrijkste kandidaat om Alex McLeish na dit seizoen op te volgen als manager van Glasgow Rangers. De Schotse ploeg maakte eerder deze maand bekend dat McLeish na dit seizoen het veld moet ruimen. Le Guen, de voormalig trainer van Olympique Lyon, geeft inmiddels toe dat hij in gesprek is met de Rangers.

Le Guen had zijn rechterhand Yves Colleu afgelopen weekend naar Schotland gestuurd, om het duel tussen Celtic en Rangers te bekijken. Hoewel Rangers tijdens dit duel aan het kortste eind trok, was Colleu onder de indruk van de Gers. Inmiddels heeft Le Guen de onderhandelingen met Rangers dan ook geopend. "We zijn in gesprek", zegt de Franse trainer tegen Canal +. "De gesprekken zijn echter nog in een eerste fase, er is nog lang geen sprake van een akkoord."

Afgelopen zomer vertrok Le Guen bij Olympique Lyon, nadat hij opnieuw beslag had weten te leggen op de Franse landstitel. Le Guen werd in Lyon opgevolgd door Gérard Houllier.