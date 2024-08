Van der Sar stopt mogelijk na WK als international

Het Nederlands elftal moet na het WK wellicht verder zonder Edwin van der Sar. De sluitpost van Manchester United laat in Sportweek weten dat hij na het mondiale eindtoernooi mogelijk een punt zet achter zijn loopbaan als international. "Het zal grotendeels afhangen van onze verrichtingen in Duitsland", laat Van der Sar weten.

Een slecht optreden in Duitsland kan voor Van der Sar reden genoeg zijn om zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. "Als we er in de eerste ronde uitvliegen, vind ik het wel mooi geweest. Maar als het goed gaat en ik zie voldoende perspectief richting het EK, dan is de situatie weer anders. Na het WK ga ik het eerst met mijn familie bespreken, daarna met enkele naaste betrokkenen uit de voetballerij en vervolgens neem ik een beslissing", aldus de 35-jarige doelman.

Van der Sar speelde tot dusver 106 wedstrijden voor Oranje. Als het goed is, achterhaalt hij tijdens het WK Frank de Boer als recordinternational. De verdediger speelde in zijn rijke loopbaan 112 wedstrijden voor de nationale ploeg.