Niedzielan: "Stuur Barreto terug naar Paraguay"

Edgar Barreto zit in een crisis. De Paraguyaanse international kampt al maandenlang met een enorme vormdip en bereikte afgelopen weekend een dieptepunt voor een bal voor open doel naast te schieten. De grote vraag is dan ook: hoe met het verder met de dure middenvelder? Andrzej Niedzielan, spits van NEC, zou het wel weten. "Stuur die jongen lekker terug naar zijn familie", is de oplossing van de Pool.

"Het beste wat je op dit moment misschien kan doen, is hem op het vliegtuig naar Paraguay zetten", oppert Niedzielan in De Gelderlander. "Laat hem maar even bij zijn eigen familie tot rust komen. Daar doe je hem nu misschien wel het grootste plezier mee."

Barreto, die komend zomer met Paraguay deel hoopt te nemen aan het WK, wil van een korte vakantie echter niets weten. "Het enige wat ik kan doen, is in de toekomst nog harder werken", aldus de technische middenvelder.