Ballack geeft gesprekken met Chelsea toe

Er werd al enige tijd over gespeculeerd maar nu was het ook te horen uit de mond van Michael Ballack zelf. De 29-jarige aanvoerder van Bayern München en de nationale ploeg van Duitsland ziet zijn toekomst liggen in Londen. Op Stamford Bridge, om precies te zijn.

"Er is nog niets besloten en ondertekend, maar ik ben serieus in onderhandeling met FC Chelsea", liet de sterspeler van Bayern München donderdag weten tijdens een boekpresentatie. Ballack, die aan het eind van het seizoen transfervrij is, zei ook dat hij al een ontmoeting heeft gehad met trainer Jose Mourinho. "We hebben elkaar al gesproken. En ik kan gerust zeggen dat ik daar een erg goed gevoel aan heb overgehouden."

De toekomst van Ballack is al sinds het eind van vorig jaar het middelpunt van vele geruchten. Vrijwel elke Europese topclub werd in verband gebracht met de spelmaker, die in een eerder stadium al aangaf dat hij zijn contract bij Bayern München niet wilde verlengen.