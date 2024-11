Twee voetbalfans uit Thailand hebben hun gejuich bij een doelpunt van Italië tegen Ghana (2-0) met hun leven moeten bekopen. Een landgenoot schoot de mannen (30 en 41 jaar) dood omdat hij zich in een restaurant had geërgerd aan hun vreugdekreten. De schietpartij had plaats in de Thaïse badplaats Pattaya, maakte de politie woensdag bekend. De schutter is voortvluchtig.