Ferguson lyrisch over Ronaldo en Rooney

De eerstvolgende keer dat hij zou zien, zo zweerde Wayne Rooney na het WK, zou hij de Portugees in tweeën splijten. De spits was woedend op zijn Portugese teamgenoot, die hem een rode kaart zou hebben aangenaaid in de kwartfinale tussen Engeland en Portugal en bovendien even later de beslissende strafschop benutte.

Het leek onmogelijk dat het duo nog een keer samen zou spelen bij Manchester United, maar van een slechte verstandhouding lijkt geen sprake meer. Sterker nog, aan de hand van het duo walste Manchester zaterdag over Fulham heen.

Ferguson was overigens goed te spreken over het gedrag van de Fulham-fans. Heel Engeland rekende er op dat alle Britse fans Cristiano Ronaldo uit zouden fluiten, maar de fans van Fulham gedroegen zich correct. "In de openingsfase van de wedstrijd hoorde ik was fluitconcerten, maar na een poosje hoorde ik niets meer. De Fulham-fans hebben ongetwijfeld ingezien wat voor geweldige voetballer Ronaldo is."