Live voetbal 6

Valencia mogelijk lang zonder Albelda

0 reacties
Roland
23 oktober 2006, 07:17

David Albelda heeft zondag, in het competitieduel tussen Valencia en Osasuna, een zware knieblessure opgelopen. Verwacht wordt dat de Spaanse middenvelder, die het veld per brancard verliet, zes tot acht weken uit de roulatie is.

Maandag zal de knie van Albelda in een ziekenhuis onder de loep genomen worden, waarna een exacte diagnose gesteld kan worden. Als Albelda inderdaad lang rust moet houden, betekent dat een volgende tegenvaller voor trainer Quique Sanchez Flores. Ook verdedigers Carlos Marchena en Asier del Horno en middenvelders Ruben Baraja en Vicente verkeren al in de lappenmand.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arnaud Danjuma

Danjuma sluit terugkeer naar NEC niet uit

  • za 27 dec. 2025, 20:59
  • za 27 dec. 2025, 20:59
Stadion Mestalla van Valencia CF

Valencia rouwt: vrouwencoach Fernando Martín (44) en drie van zijn kinderen overleden in Indonesië

  • za 27 dec. 2025, 16:31
  • za 27 dec. 2025, 16:31
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel