Valencia mogelijk lang zonder Albelda

David Albelda heeft zondag, in het competitieduel tussen Valencia en Osasuna, een zware knieblessure opgelopen. Verwacht wordt dat de Spaanse middenvelder, die het veld per brancard verliet, zes tot acht weken uit de roulatie is.

Maandag zal de knie van Albelda in een ziekenhuis onder de loep genomen worden, waarna een exacte diagnose gesteld kan worden. Als Albelda inderdaad lang rust moet houden, betekent dat een volgende tegenvaller voor trainer Quique Sanchez Flores. Ook verdedigers Carlos Marchena en Asier del Horno en middenvelders Ruben Baraja en Vicente verkeren al in de lappenmand.