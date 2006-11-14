Live voetbal 9

Stompé en Fitton darten op middenstip ArenA

0 reacties
Roland
14 november 2006, 10:24

In de rust van de wedstrijd tussen Nederland en Engeland zal er een bijzonder duel plaatsvinden op de middenstip van de ArenA. De darters Co Stompé en Darryl Fitton zullen hun eigen versie van Nederland-Engeland afwerken. 

Stompé en Fitton zullen in het stadion een potje darts spelen. "We moeten het duel wel in een kwartiertje zien te volbrengen", lacht Stompé. "Ik besef dat het vooral om de show gaat, maar toch wil ik altijd van die Britten winnen."

Overigens hoeven Stompé en Fitton het niet alleen te doen. Beide darters krijgen hulp van één, respectievelijk Nederlandse en Engelse, supporter.

Bron: Algemeen Dagblad

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valentijn Driessen over Marokko

Driessen sloopt Marokko: ‘Ze kunnen er héél weinig van’

  • do 5 februari, 09:42
  • 5 feb. 09:42
  • 1
Theo Janssen Rondo

Jan Mulder schokt kijkers: ‘Theo Janssen is een betere voetballer dan Clarence Seedorf’

  • di 3 februari, 19:36
  • 3 feb. 19:36
  • 1
Rene van der Gijp

René van der Gijp pleit voor terugkeer van Brian Brobbey in Oranje

  • vr 30 januari, 05:55
  • 30 jan. 05:55
  • 4
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel