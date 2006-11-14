Stompé en Fitton darten op middenstip ArenA

In de rust van de wedstrijd tussen Nederland en Engeland zal er een bijzonder duel plaatsvinden op de middenstip van de ArenA. De darters Co Stompé en Darryl Fitton zullen hun eigen versie van Nederland-Engeland afwerken.

Stompé en Fitton zullen in het stadion een potje darts spelen. "We moeten het duel wel in een kwartiertje zien te volbrengen", lacht Stompé. "Ik besef dat het vooral om de show gaat, maar toch wil ik altijd van die Britten winnen."

Overigens hoeven Stompé en Fitton het niet alleen te doen. Beide darters krijgen hulp van één, respectievelijk Nederlandse en Engelse, supporter.

Bron: Algemeen Dagblad