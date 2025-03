In de Premier League draait Tottenham Hotspur nog stroef, maar in de UEFA Cup kon trainer Martin Jol een nieuw succes bijschrijven. De Engelse formatie won donderdag in groep B van Club Brugge (3-1).

Voor de Spurs scoorde de Bulgaarse international Dimitar Berbatov (foto) twee treffers. Voor zijn tweede gaf ex-Feyenoorder Hossam Ghaly de perfecte voorzet. Jol liet Edgard Davids op de bank. Mido mocht nog invallen.