AZ hoopt op Arveladze en Molhoek

AZ-trainer Louis van Gaal hoopt donderdag, in de UEFA Cup-return tegen Fenerbahçe, te kunnen beschikken over Shota Arveladze en Rogier Molhoek. Beide spelers zullen vandaag meetrainen met de Alkmaarse selectie, waarna Van Gaal zal bekijken of het duo fit genoeg is om mee te doen tegen de Turken.

De kans dat Arveladze mee kan doen, lijkt redelijk groot. De Georgiër meldde zich dinsdag al op het trainingsveld. Molhoek daarentegen ontbrak gisteren nog bij de groepstraining, maar hoopt vandaag aan te sluiten. De middenvelder raakte vorige week, tijdens het duel in Istanbul, geblesseerd aan zijn bovenbeen.