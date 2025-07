Boze Kezman slaat schilderij aan diggelen

Mateja Kezman heeft een spoor van vernieling achtergelaten in het DSB Stadion. De Serviër was na afloop van het duel tussen AZ en zijn Fenerbahce zó boos, dat hij in het stadion pardoes een tweetal schilderijen van de muur sloeg.

Kezman stormde na het laatste fluitsignaal de catacomben in. In de gang naar de kleedkamer sloeg hij met zijn vuist tegen een schilderij van een juichende John Bosman, waarna het kleinood op de grond kapot viel. Even verderop deed de voormalig PSV'er nogmaals hetzelfde, waardoor nog een schilderij sneuvelde.