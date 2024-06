Huntelaar: "RKC-uit was een sleutelduel"

Als Ajax er zondag niet in slaagt om AZ te achterhalen, weet spits Klaas Jan Huntelaar waar zijn ploeg de landstitel heeft laten liggen. In Waalwijk, waar Ajax enkele weken geleden niet verder kwam dan een teleurstellend 2-2 gelijkspel.

"Achteraf hebben we het daar laten liggen", zegt Huntelaar in het AD. "Omdat we toen de koppositie hadden kunnen pakken. Dat wisten we en het was balen dat het op dat moment niet lukte. Ook gezien ons programma ná die wedstrijd. Daarna hebben we alles gewonnen, dus je kunt wel zeggen dat RKC-uit een sleutelduel is geweest."

Huntelaar heeft overigens nog altijd goede hoop dat hij zondagmiddag toch met die felbegeerde schaal in zijn handen zal staan. "Ja, waarom niet? In deze competitie kan volgens mij alles. We zouden in theorie zelfs nog kampioen kunnen worden als we zondag gelijkspelen. Ik sluit niets uit. Er zijn al zo veel rare dingen gebeurd dit seizoen", aldus de topscorer van de Amsterdamse club.