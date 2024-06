Ook PSV zit achter Krkic aan

De Catalaanse krant Sport lijkt er aardig overtuigd van te zijn: Bojan Krkic komt naar Nederland. De interesse van Ajax was al bekend maar nu lijkt ook PSV in race te zijn om het Spaanse supertalent naar Nederland te halen.

De Catalanen hopen de jongeling, door hem op huurbasis voor een andere club uit te laten komen, de nodige ervaring op te laten doen. De tijdelijke transfer is het gevolg van de waarschijnlijke degradatie van Barcelona B, waar Krkic momenteel voor uitkomt. Het tweede team van Barça lijkt de degradatie niet meer af te kunnen wenden.

Met nog twee duels te spelen staan ze vier punten van een 'veilge' plek af en lijkt dus op de semi-profs af te stevenen. Barcelona acht dat podium niet competitief genoeg voor het talent en wil het hem daarom met zijn kompaan Giovani dos Santos elders stallen.

PSV lijkt nu dus ook naar de diensten van Krkic te hengelen. De bezetting in de aanvalslinie voor volgend seizoen is momenteel akelig dun. Na het vertrek van Patrick Kluivert (nog geen club) en Diego Tardelli (keert terug naar São Paulo) heeft de club met Jefferson Farfan en Arouna Koné slechts twee volwaardige spitsen in de selectie.

De 16-jarige spits zal in Nederland moeten gaan spelen omdat de druk van het spelen bij een topclub hier niet zo groot is als in Spanje. Bovendien staat Nederland bekend om zijn aanvallende competitie. Een situatie waar de aanvaller wel raad mee weet. In de jeugd van Barcelona scoorde hij gemiddeld drie goals per duel.