Trainer Prandelli langer bij Fiorentina

Fiorentina is tevreden over haar trainer Cesare Prandelli en heeft hem daarom langer aan zich gebonden. De Italiaan, voorheen werkzaam bij onder meer Inter en AS Roma, verlengde zijn contract in Firenze met vier jaar.

Prandelli liet eerder weten liever tot het einde van dit seizoen te wachten met verlengen, maar voorzitter Andrea Della Valle meldde zaterdag tegenover SkyItalia dat de coachi zijn contract inmiddels heeft verlengd. De tacticus lijkt zijn mannen dit seizoen naar een UEFA Cup-plaats te loodsen. Een opmerkelijk resultaat omdat Fiorentina aan het begin van dit seizoen maar liefst vijftien punten aftrek kreeg wegens haar rol in het omkoopschandaal.