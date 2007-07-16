Ruime overwinning redt Australië

Australië heeft zich, met de hakken over de sloot, weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Azië Cup. De ploeg van coach Graham Arnold moest met minimaal twee goals verschil winnen van gastland Thailand en slaagde in die missie. Na tachtig minuten stond het nog 0-1, maar daarna liepen de Socceroos uit naar 0-4.

Beauchamp zette de Australiërs al snel op 0-1, maar het bevrijdende tweede doelpunt bleef lang uit. Uiteindelijk was het routinier Mark Viduka die de ban brak. Hij maakte in de tachtigste minuut het tweede doelpunt van de middag en maakte er even later prompt 0-3 van. Kewell bepaalde hierna de eindstand op 0-4.

Naast Australië is ook Irak een ronde verder. Het land, dat eerder ruim won van Australië, had aan een 0-0 gelijkspel tegen Oman genoeg om de groep te winnen.